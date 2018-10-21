2018-10-21T11:14:07+03:00
Происшествия

На улице Смазчиков легковушка попала под трамвай

Правда, движение на линии остановилось всего на 10 минут
Данил СВЕЧКОВ
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У машины разбило фару и повредило крыло. Фото: Иришка ЧувашеваУ машины разбило фару и повредило крыло. Фото: Иришка Чувашева
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В двенадцатом часу дня на улице Смазчиков произошла авария с участием общественного транспорта. Легковой автомобиль, выезжавший из дворов по улице Красина, по какой-то причине оказался на пути у трамвая пятого маршрута. Вагон врезался в правый бок автомобиля и остановился.

- В 11.58 движение по линии остановилось, но уже в 12.08 его возобновили, - сообщили в центральной диспетчерской ЕМУП ТТУ.

Как сообщают очевидцы, за рулем легковушки сидела девушка. В аварии она не пострадала. У машины же была разбита фара и повреждено крыло.

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