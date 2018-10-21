Уральский спасатель стал чемпионом мира на соревнованиях, проходивших в Латвии

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-21T10:29:40+03:00

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Уральские спасатели отличись, а если точнее, то отличился Михаил Квашнин, дознаватель отдела надзорной деятельности из Пышмы. На Чемпионате мира по гиревому спорту, который проходил в Латвии, он занял первое место

- Старший лейтенант внутренней службы одержал победу не только в классическом двоеборье в весовой категории до 85 кг, но и в командной эстафете, в составе российской сборной, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В командной эстафете каждый из пяти участников нашей сборной должен был совершить максимальное количество толчков 32-килограммовой гири за 3 минуты. Михаил сделал 71 толчок, благодаря чему общекомандный результат составил 312 подъемов.

- В классическом двоеборье сотруднику МЧС необходимо было выполнить толчок двух гирь по 32 килограмма и рывок одной гири таким же весом попеременно с одной сменой рук, выполняя каждое упражнение в течение 10 минут, - добавили в МЧС. - Этого времени Михаилу Квашнину хватило, чтобы совершить 145 толчков спортивного снаряда и 195 рывков и завоевать безоговорочную победу.