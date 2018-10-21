В дома на улице Шевченко вернулась горячая вода, пропавшая после прорыва трубы
Ремонтные бригады заменили изношенный участок водопровода
Пока трубу заменяли, батареи в домах не успели остыть, отмечают специалисты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
На улице Шевченко в минувшую пятницу ночью из-под земли вдруг забила вода. Но то не подземный ключ дал о себе знать, а прорвало трубу.
- Ремонтные бригады, прибывшие на место повреждения, локализовали участок,откачали воду и заменили шесть метров изношенного отрезка трубы, - сообщили в пресс-службе ЕТК. - На месте работали 12 специалистов и 5 единиц специализированной техники. Сварочные работы закончили около 22.00 и приступили к восстановлению циркуляции по обычной схеме.
Как отмечают в теплосетевой компании, к настоящему моменту горячее водоснажение в домах на улице Шевченко полностью восстановлено.