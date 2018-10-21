2018-10-21T07:57:59+03:00
Общество

В дома на улице Шевченко вернулась горячая вода, пропавшая после прорыва трубы

Ремонтные бригады заменили изношенный участок водопровода
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Пока трубу заменяли, батареи в домах не успели остыть, отмечают специалисты.Пока трубу заменяли, батареи в домах не успели остыть, отмечают специалисты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На улице Шевченко в минувшую пятницу ночью из-под земли вдруг забила вода. Но то не подземный ключ дал о себе знать, а прорвало трубу.

- Ремонтные бригады, прибывшие на место повреждения, локализовали участок,откачали воду и заменили шесть метров изношенного отрезка трубы, - сообщили в пресс-службе ЕТК. - На месте работали 12 специалистов и 5 единиц специализированной техники. Сварочные работы закончили около 22.00 и приступили к восстановлению циркуляции по обычной схеме.

Как отмечают в теплосетевой компании, к настоящему моменту горячее водоснажение в домах на улице Шевченко полностью восстановлено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральский спасатель стал чемпионом мира на соревнованиях, проходивших в Латвии
Cотрудники ГУФСИН сдали 10 литров донорской крови
На заводе имени Калинина мужчина сорвался с крыши во время работы
В Екатеринбурге новую транспортную схему Екатеринбурга начнут обсуждать 22 октября
На Шевченко ночью забил гейзер
В Екатеринбурге пройдет концерт для заключенных посвященный столетию расстрела царской семьи
Екатеринбуржцы прогуляли 2 миллиона рублей от продажи телефонов, украденных в Перми
На Среднем Урале планируют в два раза увеличить операции по трансплантации
Глава Гордумы Екатеринбурга просит увеличить компенсацию депутатам, чтобы они лучше работали
Музыка Рахманинова, спектакль про Ахматову и фото мастер-класс: на Урале пройдет «Ночь искусств»
Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей
В Белоярке завели уголовное на главу МУПа, который заплатил за несуществующий газопровод
В Асбесте из-за загрязнения воздуха закрыли строительный завод
На Среднем Урале по подозрению в убийстве ищут двух бомжей из Читы
В аэропорт «Кольцово» прилетели 400 килограммов театральных декораций
В Екатеринбурге в 2,5 раза выросло число аварий с пассажирскими автобусами
Свердловская область потратит 300 миллионов рублей на ледовую арену УГМК
В Екатеринбурге изменится расписание автобусов № 17
На 10 перекрестках Екатеринбурга установят новые светофоры
Екатеринбуржец за долги лишился барной стойки и кожаного дивана
Дом в Екатеринбурге, где из-за пожара пострадали дети, штрафовали за нарушение безопасности
День народного единства в Екатеринбурге отметят крестным ходом