В дома на улице Шевченко вернулась горячая вода, пропавшая после прорыва трубы

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-21T07:57:59+03:00

Пока трубу заменяли, батареи в домах не успели остыть, отмечают специалисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На улице Шевченко в минувшую пятницу ночью из-под земли вдруг забила вода. Но то не подземный ключ дал о себе знать, а прорвало трубу.

- Ремонтные бригады, прибывшие на место повреждения, локализовали участок,откачали воду и заменили шесть метров изношенного отрезка трубы, - сообщили в пресс-службе ЕТК. - На месте работали 12 специалистов и 5 единиц специализированной техники. Сварочные работы закончили около 22.00 и приступили к восстановлению циркуляции по обычной схеме.

Как отмечают в теплосетевой компании, к настоящему моменту горячее водоснажение в домах на улице Шевченко полностью восстановлено.