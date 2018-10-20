Cотрудники ГУФСИН сдали 10 литров донорской крови

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-20T15:18:05+03:00

Они уже готовятся к следующей акции

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Сотрудники Главного управления и учреждений ГУФСИН сдали более 10 литров крови.

В акции приняло участие 30 сотрудников - кровь у доноров взяла выездная бригада Областной станции переливания.

- Акция была организована отделом воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН при содействии Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский красный крест», - рассказали в ГУФСИН по Свердловской области. - Сотрудники УИС, которые стали донорами, говорят, что узнав об акции по сдаче крови, не смогли остаться в стороне. Ведь лечение многих заболеваний невозможно без донорской крови.

Действительно, кровь необходима при операциях, родах, ДТП и серьезных заболеваниях, поэтому чем больше людей готово стать донорами, тем лучше.

- Проведение следующей акции по сдаче крови запланировано на январь этого года, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области