На заводе имени Калинина мужчина сорвался с крыши во время работы
Сегодня около 10 часов утра на «Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина» произошло ЧП. 40-летний мужчина, который выполнял кровельные работы, сорвался с крыши и получил серьезные травмы.
- На место происшествия выехала бригада СМП, которая доставила пострадавшего в одну из больниц города, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Пострадавшему оказывается медицинская помощь в стационаре больницы.
Прокуратура проводит проверку и устанавливает, работником какой подрядной организации является пострадавший, официально ли он работал, а главное - как на предприятии соблюдали законодательство об охране труда, и как получилось, что рабочий сорвался.