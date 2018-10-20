2018-10-20T12:51:47+03:00
Происшествия

На заводе имени Калинина мужчина сорвался с крыши во время работы

Его увезли на "Скорой помощи"
Елена БЛАГИНИНА
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Мужчину увезли на "Скорой"Мужчину увезли на "Скорой"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня около 10 часов утра на «Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина» произошло ЧП. 40-летний мужчина, который выполнял кровельные работы, сорвался с крыши и получил серьезные травмы.

- На место происшествия выехала бригада СМП, которая доставила пострадавшего в одну из больниц города, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Пострадавшему оказывается медицинская помощь в стационаре больницы.

Прокуратура проводит проверку и устанавливает, работником какой подрядной организации является пострадавший, официально ли он работал, а главное - как на предприятии соблюдали законодательство об охране труда, и как получилось, что рабочий сорвался.

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