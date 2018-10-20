В Екатеринбурге новую транспортную схему Екатеринбурга начнут обсуждать 22 октября

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-20T08:36:57+03:00

Одна из главных целей – в следующем году согласовать итоговый проект с Гордумой

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В пятницу, 19 октября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, провел выездное совещание по разработке новой транспортной схемы. Вместе с коллегами он объехал, в том числе, базу ЕМУП «МОАП» на улице Зоологической.

- Теперь мы должны вернуться к обсуждению как сохранить эту базу, в частности, мы будем рассматривать вариант оптимизации ее работы с базой, расположенной на улице Челюскинцев, – рассказал Александр Высокинский.

Также Высокинский подчеркнул, что рабочая группа по разработке новой транспортной схемы приступит к обсуждению проекта с понедельника. Одна из главных целей встречи рабочей группы – в следующем году согласовать итоговый проект с Гордумой Екатеринбурга и приступить к его реализации.