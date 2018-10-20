2018-10-20T08:20:23+03:00
Общество

На Шевченко ночью забил гейзер

На месте уже работает ЕТК
Елена БЛАГИНИНА
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Фото Юлия НовоселоваФото Юлия Новоселова
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Сегодня ночью в Екатеринбурге произошла коммунальная авария: на улице Шевченко прорвало теплотрассу. На место тут же выехали коммунальщики - ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании уже устраняют повреждение теплотрассы.

- Прибывшие на место ремонтные бригады ЕТК локализовали место повреждения, откачали воду и приступили к ремонту, - рассказали в ЕТК. - На период проведения работ отопление и горячее водоснабжение организовано по затухающей схеме, температурные параметры подаваемой воды снижены до плюс 50-ти градусов. Температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной.

Работы планируют закончить к 22 часам.

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