На Шевченко ночью забил гейзер

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-20T08:20:23+03:00

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Сегодня ночью в Екатеринбурге произошла коммунальная авария: на улице Шевченко прорвало теплотрассу. На место тут же выехали коммунальщики - ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании уже устраняют повреждение теплотрассы.

- Прибывшие на место ремонтные бригады ЕТК локализовали место повреждения, откачали воду и приступили к ремонту, - рассказали в ЕТК. - На период проведения работ отопление и горячее водоснабжение организовано по затухающей схеме, температурные параметры подаваемой воды снижены до плюс 50-ти градусов. Температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной.

Работы планируют закончить к 22 часам.