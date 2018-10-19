В Екатеринбурге пройдет концерт для заключенных посвященный столетию расстрела царской семьи

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-19T17:01:08+03:00

В этом году также исполняется 150 лет императору Николаю II Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В исправительной колонии №10 Екатеринбурга пройдет концерт духовных песнопений, приуроченный сразу к двум датам – столетию расстрела царской семьи (17 июля 1918 года) и 150-летию Николая II Романова (28 мая 1868 года).

Мероприятие пройдет 20 октября в храме при исправительном учреждении: в 08:00 начнется божественная литургия, в 14:00 – концерт духовных песнопений