2018-10-19T16:04:52+03:00
Происшествия

Екатеринбуржцы прогуляли 2 миллиона рублей от продажи телефонов, украденных в Перми

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два приятеля из Екатеринбурга попались на краже мобильных телефонов в Перми. 19-летний юноша и его 23-летний земляк специально отправились в соседний регион. Ночью подозреваемые взломали входную дверь салона сотовой связи на улице Маршала Рыбалко и похитили телефонов на два миллиона рублей.

- Они приехали накануне и сняли жилье. Вечером, когда магазин еще работал, они зашли внутрь, чтобы осмотреться и понять, где на витринах стоят дорогие телефоны, - рассказали в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В общей сложности приятели совершили четыре налета. Украденное продавали через сайты бесплатных объявлений, а деньги спускали на развлечения, как, например, прокат дорогих автомобилей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге пройдет концерт для заключенных посвященный столетию расстрела царской семьи
На Среднем Урале планируют в два раза увеличить операции по трансплантации
Глава Гордумы Екатеринбурга просит увеличить компенсацию депутатам, чтобы они лучше работали
Музыка Рахманинова, спектакль про Ахматову и фото мастер-класс: на Урале пройдет «Ночь искусств»
Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей
В Белоярке завели уголовное на главу МУПа, который заплатил за несуществующий газопровод
В Асбесте из-за загрязнения воздуха закрыли строительный завод
На Среднем Урале по подозрению в убийстве ищут двух бомжей из Читы
В аэропорт «Кольцово» прилетели 400 килограммов театральных декораций
В Екатеринбурге в 2,5 раза выросло число аварий с пассажирскими автобусами
Свердловская область потратит 300 миллионов рублей на ледовую арену УГМК
В Екатеринбурге изменится расписание автобусов № 17
На 10 перекрестках Екатеринбурга установят новые светофоры
Екатеринбуржец за долги лишился барной стойки и кожаного дивана
Дом в Екатеринбурге, где из-за пожара пострадали дети, штрафовали за нарушение безопасности
День народного единства в Екатеринбурге отметят крестным ходом