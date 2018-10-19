Екатеринбуржцы прогуляли 2 миллиона рублей от продажи телефонов, украденных в Перми

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-19T16:04:52+03:00

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Два приятеля из Екатеринбурга попались на краже мобильных телефонов в Перми. 19-летний юноша и его 23-летний земляк специально отправились в соседний регион. Ночью подозреваемые взломали входную дверь салона сотовой связи на улице Маршала Рыбалко и похитили телефонов на два миллиона рублей.

- Они приехали накануне и сняли жилье. Вечером, когда магазин еще работал, они зашли внутрь, чтобы осмотреться и понять, где на витринах стоят дорогие телефоны, - рассказали в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В общей сложности приятели совершили четыре налета. Украденное продавали через сайты бесплатных объявлений, а деньги спускали на развлечения, как, например, прокат дорогих автомобилей.