Глава Гордумы Екатеринбурга просит увеличить компенсацию депутатам, чтобы они лучше работали
Депутаты уральской столицы должны получать больше компенсаций за свою работу. Так считает глава Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, который уже начал готовить соответствующее постановление.
Если раньше ежемесячная компенсация чиновников составляла 50-60 тысяч, то в будущем она может вырасти до 80 тысяч.
- Мы договорились через мэра Александра Высокинского, чтобы депутатам Гордумы разрешили выступать и встречаться на мероприятиях с жителями в каждом районе. Люди ждут праздников, а их у нас достаточно много. Каждому депутату хорошо бы иметь при себе цветы, конфеты, например. Возникает вопрос, где им брать на это деньги? - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Игорь Володин. - Мы работаем в интересах жителей, поэтому хотели бы этот пробел сбалансировать.
По положению «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности», депутаты получают компенсацию за аренду приемной, оплату сотовой связи, покупку канцелярии, а транспортные расходы и траты, возникающие при работе с избирателями.
На увеличение зарплат при этом Игорь Володин не претендует.
Игорь Володин об увеличении расходов на депутатов