Глава Гордумы Екатеринбурга просит увеличить компенсацию депутатам, чтобы они лучше работали

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-19T14:32:06+03:00

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Депутаты уральской столицы должны получать больше компенсаций за свою работу. Так считает глава Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, который уже начал готовить соответствующее постановление.

Если раньше ежемесячная компенсация чиновников составляла 50-60 тысяч, то в будущем она может вырасти до 80 тысяч.

- Мы договорились через мэра Александра Высокинского, чтобы депутатам Гордумы разрешили выступать и встречаться на мероприятиях с жителями в каждом районе. Люди ждут праздников, а их у нас достаточно много. Каждому депутату хорошо бы иметь при себе цветы, конфеты, например. Возникает вопрос, где им брать на это деньги? - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Игорь Володин. - Мы работаем в интересах жителей, поэтому хотели бы этот пробел сбалансировать.

По положению «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности», депутаты получают компенсацию за аренду приемной, оплату сотовой связи, покупку канцелярии, а транспортные расходы и траты, возникающие при работе с избирателями.

На увеличение зарплат при этом Игорь Володин не претендует.