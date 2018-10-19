2018-10-19T12:53:05+03:00
Происшествия

Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей

Сыщики ловили их почти год
Олег Галимов
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Все деньги воры спустили на развлеченияВсе деньги воры спустили на развлеченияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейские Перми установили причастность двоих жителей Екатеринбурга к серии краж в столице Прикамья. Последний раз подельники отличились в ноябре прошлого года: они проникли в магазин электронной техники и похитили сотовые телефоны на2 миллиона рублей.

- Злоумышленников задержали в мае 2018 года по подозрению в совершении аналогичного преступления и заключили под стражу, - рассказали в пресс-службе региона. - 19-летний юноша и его 23-летний земляк на контакт с полицейскими не идут, вину полностью отрицают. Однако собранные оперативниками улики, помогли доказать причастность группы уже к 4 подобным кражам на территории города Перми.

Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей.Молодые люди проникают в магазин электроники под покровом ночи. Видео: ГУ МВД по Пермскому краюОлег Галимов

В Пермь юноши приезжали накануне преступлений, снимали жилье и тщательно готовились. Они грабли исключительно супермаркеты цифровой техники и салоны сотовой связи, и только по ночам.

Украденные телефоны они продавали через сайты бесплатных объявлений, а всю выручку спускали на развлечения. Расследование уголовных дел продолжается.

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