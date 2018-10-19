Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей
Полицейские Перми установили причастность двоих жителей Екатеринбурга к серии краж в столице Прикамья. Последний раз подельники отличились в ноябре прошлого года: они проникли в магазин электронной техники и похитили сотовые телефоны на2 миллиона рублей.
- Злоумышленников задержали в мае 2018 года по подозрению в совершении аналогичного преступления и заключили под стражу, - рассказали в пресс-службе региона. - 19-летний юноша и его 23-летний земляк на контакт с полицейскими не идут, вину полностью отрицают. Однако собранные оперативниками улики, помогли доказать причастность группы уже к 4 подобным кражам на территории города Перми.
Грабители из Екатеринбурга наворовали в Перми гаджетов на два миллиона рублей.Молодые люди проникают в магазин электроники под покровом ночи. Видео: ГУ МВД по Пермскому краюОлег Галимов
В Пермь юноши приезжали накануне преступлений, снимали жилье и тщательно готовились. Они грабли исключительно супермаркеты цифровой техники и салоны сотовой связи, и только по ночам.
Украденные телефоны они продавали через сайты бесплатных объявлений, а всю выручку спускали на развлечения. Расследование уголовных дел продолжается.