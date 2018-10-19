В Белоярке завели уголовное на главу МУПа, который заплатил за несуществующий газопровод
На Урале за злоупотрбелние должностными полномочиями будут судить начальника МУПа. По муниципальным контрактам, в поселке Белоярский должны были заменить теплотрассу, а в селе Косулино отремонтировать водопродов. Сроки работ сдвинулись, но начальник МУПа подписал акты выполненных работ.
В результате бюджету Белоярского округа причинён ущерб на несколько миллионов рублей.
- В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Ведет сбор и закрепление доказательственной базы.