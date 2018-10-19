2018-10-19T12:34:33+03:00
Происшествия

В Белоярке завели уголовное на главу МУПа, который заплатил за несуществующий газопровод

Мужчине грозит штраф, трудотерапия или реальный срок до четырех лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас в округе ни денег, ни коммунальных сетейСейчас в округе ни денег, ни коммунальных сетейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале за злоупотрбелние должностными полномочиями будут судить начальника МУПа. По муниципальным контрактам, в поселке Белоярский должны были заменить теплотрассу, а в селе Косулино отремонтировать водопродов. Сроки работ сдвинулись, но начальник МУПа подписал акты выполненных работ.

В результате бюджету Белоярского округа причинён ущерб на несколько миллионов рублей.

- В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Ведет сбор и закрепление доказательственной базы.

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