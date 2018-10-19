2018-10-19T12:14:14+03:00
Общество

В Асбесте из-за загрязнения воздуха закрыли строительный завод

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура выявила нарушения в работе асбестовского завода при выбросе вредных веществ в атмосферу. Предприятие, производящее сухие строительные смеси, находится на территории города, но почему-то пренебрегло охраной окружающей среды.

ООО «Гранула» выбрасывало в воздух в 7,7 раза больше оксида углерода, чем составляет предельно допустимая концентрация. Кроме того, срок действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ у завода истекает менее, чем через месяц.

- Прокуратура возбудила в отношении организации и ее генерального директора административные дела. Руководству объявлено предостережение о недопустимости работы, сопряженной с выбросами, по истечении срока действия разрешения, а также внесено представление об устранении нарушений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Производственное начальство решило приостановить работу и в «перерыв» проверить фильтрующее оборудование. На данный момент уже заключены договоры на покупку дополнительных фильтрующих и газоанализирующих устройств.

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