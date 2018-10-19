На Среднем Урале по подозрению в убийстве ищут двух бомжей из Читы

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-19T11:38:44+03:00

В определенных кругах разыскиваемые имеют прозвища «Большой» и «Махоня»

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На Среднем Урале ищут двух бомжей из Читинской области. 41-летнего Дмитрия Ионова и 30-летнюю Марию Ушакову подозревают в убийстве.

Мужчина является уроженцем Перми, но последнее время проживал в городе Борзя Читинской области. Рост мужчины 180-185 сантиметров, телосложение худощавое, на вид ему 40-45 лет.

Фото: Валерий Горелых

- У гражданина имеется особая примета - на кисти правой руки татуировка «За Вас», есть иные тату, - сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых. - В определенных кругах он более известен по кличке «Большой».

Его спутница проживала в поселке Могзон. Марие Ушаковой на вид 30-35 лет, рост 155-160 сантиметров. Женщина также имеет прозвище - «Махоня».

Фото: Валерий Горелых

Всех, кому известно местонахождение «Большого» и «Махони», просят сообщить по телефону отдела полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите: 8-914-510-86-06, по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61 или «02».