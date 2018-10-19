2018-10-19T11:22:01+03:00
Общество

В аэропорт «Кольцово» прилетели 400 килограммов театральных декораций

Они примут участие в фестивале «Урал Опера Балет Фест»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорт Екатеринбурга из Тель-Авива прибыли 400 килограммов театральных декораций. Их привезла с собой израильская труппа для участия в фестивале «Урал Опера Балет Фест». Среди груза - осветительные приборы, задники, кулисы, пратикабли и подвесные конструкции для акробатических трюков. На растаможивание декораций ушло четыре часа.

- При этом артисты не платили сборы за таможенное оформление. Вместо декларации они подали Карнет АТА, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Это дает возможность временно вывезти товары в сжатые сроки. Чаще всего Карнет АТА оформляют, когда необходимо переместить через границу образцы товаров, специальное оборудование для выставок, ярмарок и других массовых мероприятий. При этом вылететь из страны должно столько же товара, сколько и прибыло.

Театральная труппа из Тель-Авива Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company была основана в 1992 году и входит в тройку ведущих танцевальных трупп Израиля. Коллектив из 12 танцовщиков разрабатывает номера на границе танца и визуального театра.

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