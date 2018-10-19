2018-10-19T10:51:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге в 2,5 раза выросло число аварий с пассажирскими автобусами

Основные причины - несоблюдение дистанции и превышение скорости
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Некоторые автобусы выходят в рейс, несмотря на то, что нуждаются в ремонтеНекоторые автобусы выходят в рейс, несмотря на то, что нуждаются в ремонтеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с начала года увеличилось количество ДТП с участием междугородних пассажирских автобусов. За 9 месяцев в городе произошло 28 аварий, в семи из которых пострадали люди. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в 2,5 раза больше. Основные причины - несоблюдение дистанции и превышение скорости.

- Рейды по профилактике и пресечению нарушений проводятся ежедневно. Особое внимание обращено на легальность перевозок, согласование маршрутов с органами власти, наличие мест стоянки автобусов, а также предрейсовому техническому и медосмотру и соблюдению времени труда и отдыха водителей, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Всего с начала года в уральской столице сотрудники Госавтоинспекции возбудили более 400 административных производств в отношении водителей автобусов. 194 автобуса оказались неисправными.

По результатам 34 негласных проверков за соблюдением водителями ПДД к административной ответственности привлечены 39 должностных лиц пассажирских АТП и 8 юрлиц.

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