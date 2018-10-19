2018-10-19T10:11:22+03:00
Недвижимость

Свердловская область потратит 300 миллионов рублей на ледовую арену УГМК

Ранее планировалось, что дворец компания построит исключительно за свой счет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГМКФото: УГМК
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Свердловская область в следующем году выделит 300 миллионов рублей на строительство Ледовой арены на месте снесенной телебашни. Ранее предполагалось, что УГМК возведет дворец за свой счет.

Однако деньги не будут безвозмездными. За них правительство получит 300 миллионов акций АО «Ледовая арена». Об этом говорится в проекте «Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Это уже второе вложение области в строительство Арены. До этого регион внес в уставный капитал акционерного общества недостроенную башню и землю под ней.

Сейчас 40% «Ледовой арены» принадлежит правительству области, 60% - УГМК.

Вместимость дворца составит 15 тысяч мест. В июне УГМК презентовала на градсовете проект спорткомплекса. Согласование на строительство должно пройти до конца этого года.

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