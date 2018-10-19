В Екатеринбурге изменится расписание автобусов № 17

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-19T09:19:18+03:00

Количество рейсов сократится, а время ожидания, в свою очередь, увеличится

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В Екатеринбурге автобусы № 17 переходят на новое расписание. Это связано с окончанием дачного сезона, а большую часть пассажиров маршрута составляли как раз садоводы.

- Из-за снижения пассажиропотока c 22 октября движение автобусного маршрута №17 «Южная-п. Рудный-Опытный завод» осуществляется по зимнему расписанию, - рассказали в пресс-службе МОАП.

Количество рейсов сократится, а время их ожидания, соответственно, увеличится.