2018-10-19T08:58:18+03:00
Общество

На 10 перекрестках Екатеринбурга установят новые светофоры

Сумма контракта составит 6,4 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Работы подрядчик должен закончить до 15 декабряРаботы подрядчик должен закончить до 15 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице потратят почти 6,5 миллиона рублей на установку новых светофоров. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Светофоры появятся на перекрестках Большакова-Степана Разина, Фурманова-Степана Разина, Фурманова-Чапаева, Уктусская-Фурманова, Репина-Светлореченская, Большакова-Сурикова, Токарей-Ключевская, Первомайская- Гагарина, Куйбышева-Сакко и Ванцетти и Готвальда-Опалихинская.

- На каждом пересечении установят два светофора: сигнальный двухлинзовый и пешеходный с обратным отсчётом времени, а также счетчики электроэнергии, - говорится в техзадании.

Заявки принимаются до 9 ноября, победителя определят 12 ноября. Работы подрядчик должен закончить до 15 декабря.

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