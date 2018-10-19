Екатеринбуржец за долги лишился барной стойки и кожаного дивана

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-19T08:20:39+03:00

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Житель Екатеринбурга поплатился бытовой техникой и мебелью за неуплату налогов. По сборам и пени мужчина задолжал 60 тысяч рублей. Ограничение выезда за границу на него никак не подействовало, и тогда приставы пришли арестовывать имущество.

Фото: УФССП по Свердловской области

Должник имел небольшой бизнес в виде сауны. Именно ее и коснулись санкции. Приставы описали почти всю технику и мебель, которые находились в помещении.

- Был составлен акт ареста телевизора, аппарата для проверки купюр, оргтехники, барной стойки, черного кожаного дивана и прочей мебели. Вещи оставлены на ответственное хранение специализированной организации, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Если в установленный срок задолженность не будет погашена, имущество пустят с молотка на торгах территориальному органу Росимущества.