Дом в Екатеринбурге, где из-за пожара пострадали дети, штрафовали за нарушение безопасности

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-19T07:50:52+03:00

Два года назад ТСЖ обязали выплатить 75 тысяч рублей

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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с пожаром в 16-этажном доме на улице Таежная. В результате ЧП пострадали трое детей, младшему из которых всего три месяца. Сейчас малыш находится в больнице, остальные после осмотра были отпущены домой.

В общей сложности самостоятельно и силами спасателей были эвакуированы 128 человек. В квартиры, которые люди покинули около полуночи, пожарные разрешили им вернуться только в 4:30.

Фото: служба спасения "Сова"

Точная причина возгорания еще устанавливается, но вполне вероятно, что пожар могли спровоцировать сами жильцы.

- По предварительной информации, в октябре 2016 года отдел надзорной деятельности по Екатеринбургу МЧС России по Свердловской области проводил в доме проверку соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе контроля специалисты выявили нарушения: необеспечение проезда машин спецслужб и захламление мусоропровода, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: служба спасения "Сова"

Тогда же ТСЖ многоэтажки «Уют» было оштрафован на 75 тысяч рублей и получило предписание устранить нарушения.

Теперь прокуратуре предстоит выяснить, выполнили ли собственники требования и проследил ли за этим противопожарный надзор.