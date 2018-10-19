2018-10-19T07:15:17+03:00
Общество

День народного единства в Екатеринбурге отметят крестным ходом

В этот же день православные будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархииФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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Через две недели, 4 ноября, в уральской столице отметят День народного единства и выпадающий на эту же дату праздник Казанской иконы Божией Матери. В честь этого в городе пройдет крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

После Божественной литургии в 11:15, от Свято-Троицкого кафедрального собора шествие пройдет до Храма на Крови. По пути участники сделают две остановки для молебна - у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на Площади Труда.

- В общегородском праздничном крестном ходе будут пронесены великие православные святыни: мощи святого благоверного князя Александра Невского, великомученицы Екатерины - покровительницы уральской столицы и праведного воина Феодора Ушакова, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда русские войска с чудотворной иконой Казанской Божией Матери под предводительством Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского освободили Москву от поляков.

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