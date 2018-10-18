У «Радуга Парк» столкнулись шесть машин

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-18T17:21:48+03:00

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Фото: Егор Солоницын, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Одну из них вытолкнуло к автобусной остановке, где она сбила столб с расписанием

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В седьмом часу вечера у торгово-развлекательного центра «Радуга Парк» произошла авария, в которой были повреждены шесть машин.

- Рядом с автобусной остановкой «Новомосковская» пять машин столкнулись одна с другой «паровозиком», - рассказал очевидец. - А шестую при этом вытолкнуло ближе к остановке и она сбила столб с расписанием движения.

Как сообщают очевидцы, в аварии никто из людей не пострадал.