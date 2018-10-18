Уральцу, ударившему инспектора ДПС по лицу, грозит 5 лет лишения свободы
Преступление он совершил, будучи пьяным
Сразу после нападения мужчину задержали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
На скамье подсудимых скоро может оказаться 39-летний житель поселка Уфимский, что в Ачитском городском округе. Мужчина подозревается в нападении на полицейского. По версии следствия, преступление он совершил в начале сентября.
- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле служебного автомобиля ДПС кулаком нанес один удар в лицо инспектору ДПС, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Сотруднику полиции была причинена физическая боль. После этого подозреваемый был задержан.
Расследование продолжается, но за нападение мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.