2018-10-18T16:57:06+03:00
Происшествия

Уральцу, ударившему инспектора ДПС по лицу, грозит 5 лет лишения свободы

Преступление он совершил, будучи пьяным
Данил СВЕЧКОВ
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Сразу после нападения мужчину задержали.Сразу после нападения мужчину задержали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На скамье подсудимых скоро может оказаться 39-летний житель поселка Уфимский, что в Ачитском городском округе. Мужчина подозревается в нападении на полицейского. По версии следствия, преступление он совершил в начале сентября.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле служебного автомобиля ДПС кулаком нанес один удар в лицо инспектору ДПС, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Сотруднику полиции была причинена физическая боль. После этого подозреваемый был задержан.

Расследование продолжается, но за нападение мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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