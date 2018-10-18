Уральцу, ударившему инспектора ДПС по лицу, грозит 5 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-18T16:57:06+03:00

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На скамье подсудимых скоро может оказаться 39-летний житель поселка Уфимский, что в Ачитском городском округе. Мужчина подозревается в нападении на полицейского. По версии следствия, преступление он совершил в начале сентября.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле служебного автомобиля ДПС кулаком нанес один удар в лицо инспектору ДПС, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Сотруднику полиции была причинена физическая боль. После этого подозреваемый был задержан.

Расследование продолжается, но за нападение мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.