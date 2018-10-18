Мэр Екатеринбурга назначил заместителя по вопросам управления
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своим заместителем по вопросам организации управления Игоря Сутягина.
Игорь Евгеньевич окончил Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция». После вуза устроился в прокуратуру ХМАО, где прошел путь от помощника прокурора до заместителя Нефтеюганского межрайонного прокурора.
В 2005 году Сутягин работал в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве. С декабря 2005 по январь 2013 года трудился в администрации Тобольска - сначала председателем комитета по управлению имуществом, затем замглавы администрации, а потом стал Первым замом главы мэрии.
С марта 2013 года по январь 2014 года замещал должность государственной гражданской службы Свердловской области - советника Губернатора региона.
28 января 2014 года Указом Губернатора Свердловской области назначен на пост замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.
В Министерстве Игорь Сутягин курировал вопросы регионального государственного экологического надзора в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр и водных объектов, обращения с отходами и охраны природных территорий.