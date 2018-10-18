Мэр Екатеринбурга назначил заместителя по вопросам управления

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-18T15:52:31+03:00

Должность займет Игорь Сутягин, работавший до этого в областном Министерстве природных ресурсов и экологии

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своим заместителем по вопросам организации управления Игоря Сутягина.

Игорь Евгеньевич окончил Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция». После вуза устроился в прокуратуру ХМАО, где прошел путь от помощника прокурора до заместителя Нефтеюганского межрайонного прокурора.

В 2005 году Сутягин работал в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве. С декабря 2005 по январь 2013 года трудился в администрации Тобольска - сначала председателем комитета по управлению имуществом, затем замглавы администрации, а потом стал Первым замом главы мэрии.

С марта 2013 года по январь 2014 года замещал должность государственной гражданской службы Свердловской области - советника Губернатора региона.

28 января 2014 года Указом Губернатора Свердловской области назначен на пост замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В Министерстве Игорь Сутягин курировал вопросы регионального государственного экологического надзора в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр и водных объектов, обращения с отходами и охраны природных территорий.