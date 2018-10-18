2018-10-18T15:12:16+03:00
Недвижимость

Конгресс-центр в Екатеринбурге достроят к лету следующего года

На сегодняшний день уже полностью возведен металлический каркас здания
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Строительство Конгресс-центра, который станет частью МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО идет по графику. Об этом рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

На данный момент уже полностью возведен металлический каркас здания и на 90% закончен фасад. Параллельно ведется черновая отделка пола и стен и обустройство прилегающей территории. Ввести в эксплуатацию Центр обещают летом следующего года.

Это будет единственный и наиболее современный Центр в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, общей площадью 41,6 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся 15 конференц-залов, 26 переговорных, комплексы общественного питания и ресторанный двор.

- Для закрепления Свердловской области, Екатеринбурга в тройке лидеров по конгрессному потенциалу, нам был необходим «пятый элемент», им станет Конгресс-центр. Сегодня инфраструктура города обладает всеми необходимыми ресурсами для мероприятий до двух тысяч человек. Но наши лидерские амбиции сложно воплощать в реальные проекты без площадки, которая позволит с комфортом организовать работу одновременно 4-5 тысяч человек, - сказала Виктория Казакова.

Кроме деловых мероприятий в зале-трансформере можно будет проводить музыкальные концерты и спортивные соревнования. Первым мероприятием, которое пройдет в Конгресс-центре станет Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS 2019.

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