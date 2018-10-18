2018-10-18T14:32:51+03:00
Авто

В Екатеринбурге автомобилистам запретят парковаться на двух участках проспекта Ленина

Цель - увеличение пропускной способности
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Екатеринбургским автомобилистам запретят парковаться на главном проспекте города. Ограничения коснутся двух участков Ленина: перед улицей Генеральской, 50 метров перед перекрестком со стороны Восточной и перед Гагарина, 70 метров перед перекрестком со стороны улицы Тимирязева.

- Цель мероприятий - обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности, - прокомментировали в мэрии. - В ближайшее время на участках появятся знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

Помимо этого, для увеличения пропускной способности на пересечении улиц Московской (со стороны Циолковского) и Авиационной будут установлены знаки «Движение прямо или направо».

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