В Екатеринбурге автомобилистам запретят парковаться на двух участках проспекта Ленина

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-18T14:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбургским автомобилистам запретят парковаться на главном проспекте города. Ограничения коснутся двух участков Ленина: перед улицей Генеральской, 50 метров перед перекрестком со стороны Восточной и перед Гагарина, 70 метров перед перекрестком со стороны улицы Тимирязева.

- Цель мероприятий - обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности, - прокомментировали в мэрии. - В ближайшее время на участках появятся знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

Помимо этого, для увеличения пропускной способности на пересечении улиц Московской (со стороны Циолковского) и Авиационной будут установлены знаки «Движение прямо или направо».