Фыр-фыр Тюльпан: в зоопарке Екатеринбурга поселился серебристо-черный лис

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-18T14:35:06+03:00

Его привезли в качестве кавалера для капризной рыжей самки Лизы

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В Екатеринбургском зоопарке снова пополнение. На этот раз в зоосаде поселился серебристо-черный лис Тюльпан. Самца специально привезли для четырехлетней требовательной рыжей лисицы Лизы. С предыдущим кавалером Лютиком, которого выкормили люди, она не ужилась.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

- Серебристо-черную, или черно-бурую, лисицу в природе встретить можно крайне редко. В условиях же неволи эту цветовую вариацию обыкновенной лисицы разводят очень часто, - рассказали в пресс-службе зоопарка. - Будем надеяться, что до весны животные смогут найти общий язык и весной порадуют посетителей потомством.

В природе чернобурка обитает в северной части Северной Америки и Канаде, где черные лисы составляют порядка 8 % всей популяции обыкновенной лисицы.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Питается черно-бурая лисица мясом мелких животных. Она считается отличным охотником, мастером маскировок и отличается выносливостью - может преследовать жертву несколько часов.

Компания хищнику не нужна, он - зверь-одиночка. Воссоединяется в пару чернобурка только в период спаривания: весной или осенью.