Продукты хранились в туалете: в Каменск-Уральском приставы закрыли опасный магазин
Клиентам каменск-уральского магазина «Продукты» в ближайшее время придется подыскать себе альтернативную торговую точку, так как прежнюю закрыли судебные приставы. Хотя, после того, как люди узнают причину, вряд ли им уже захочется сюда возвращаться.
Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки магазина обнаружили грубейшие нарушения санпинов. Было много вопросов к планировке помещения, внутренней отделке и холодильникам, но самым шокирующим стало хранение продуктов в туалете.
Сделать уборку в магазине оказалось невозможным из-за захламленности торгового зала и подсобки.
- Не была предоставлена и информация о прохождении медосмотра и наличии прививок у персонала, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Сведения о профессиональной, гигиенической подготовке тоже отстутствовали.
Магазин был опечатан, его работа приостановлена на 40 суток.