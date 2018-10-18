2018-10-18T11:41:33+03:00
Общество

Продукты хранились в туалете: в Каменск-Уральском приставы закрыли опасный магазин

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Клиентам каменск-уральского магазина «Продукты» в ближайшее время придется подыскать себе альтернативную торговую точку, так как прежнюю закрыли судебные приставы. Хотя, после того, как люди узнают причину, вряд ли им уже захочется сюда возвращаться.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки магазина обнаружили грубейшие нарушения санпинов. Было много вопросов к планировке помещения, внутренней отделке и холодильникам, но самым шокирующим стало хранение продуктов в туалете.

Сделать уборку в магазине оказалось невозможным из-за захламленности торгового зала и подсобки.

- Не была предоставлена и информация о прохождении медосмотра и наличии прививок у персонала, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Сведения о профессиональной, гигиенической подготовке тоже отстутствовали.

Магазин был опечатан, его работа приостановлена на 40 суток.

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