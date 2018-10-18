2018-10-18T11:27:02+03:00
Общество

На Урале прокуратура уличила МУПы в загрязнении рек сточными водами

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области прокуратура выявила грубые нарушения в работе МУПов при сбросе сточных вод.

В Бисерти коммунальщики сливали в одноименную реку воду с аммонием, содержание которого превышено в 180 раз, и нефтепродуктами, чья концентрация оказалась выше в 21 раз.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности первоуральского ППМУП «Водоканал», МУП «ЖКХ» рабочего поселка Атиг, МУП БВКХ «Водоканал» Березовского и сухоложского МУП «Горкомсети». Кроме этого, у коммунальщиков Бисерти и Атига и вовсе не было разрешения на опасные сбросы.

- Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в адрес руководителей МУПов внесла представления об устранении нарушений закона. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того в отношении организаций и их руководителей вынесено 14 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

В результате МУП «ЖКХ» Атига, МУП ЖКУ Бисерти оштрафованы на 80 и 10 тысяч рублей соответственно.

Также природоохранной прокуратурой в суд направлены иски обязать нарушителей направить в Департамент Росприроднадзора по УрФО документы для разрешения на сброс загрязняющих веществ.

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