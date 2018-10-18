В Екатеринбурге из-за ремонта путей для трамваев закроют улицу Энтузиастов
В Екатеринбурге в предстоящие выходные закроют трамвайное движение по улице Энтузиастов. На перекрестке с Шефской дорожники займутся капремонтом путей.
- Движение закроют от Старых Большевиков до конечной станции «Эльмаш» в обоих направленияхОграничения будут действовать с 23:00 19 октября до 5:00 22 октября, - сообщили в ЕТТУ.
В связи с этим изменится схема движения некоторых трамваев.
Вагоны № 7 пойдут от станции 7 Ключей по Технической, Бебеля, Победы, Космонавтов, Старых Большевиков до станции Фрезеровщиков.
Составы с номером 14 будут курсировать по 25-му маршруту.
А трамваи № 16 пустят от станции Шарташ через Уральскую, Космонавтов, Старых Большевиков до станции Фрезеровщиков.