В Екатеринбурге из-за ремонта путей для трамваев закроют улицу Энтузиастов

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-18T10:58:54+03:00

Ограничение будет действовать с 19 до 22 октября

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В Екатеринбурге в предстоящие выходные закроют трамвайное движение по улице Энтузиастов. На перекрестке с Шефской дорожники займутся капремонтом путей.

- Движение закроют от Старых Большевиков до конечной станции «Эльмаш» в обоих направленияхОграничения будут действовать с 23:00 19 октября до 5:00 22 октября, - сообщили в ЕТТУ.

В связи с этим изменится схема движения некоторых трамваев.

Вагоны № 7 пойдут от станции 7 Ключей по Технической, Бебеля, Победы, Космонавтов, Старых Большевиков до станции Фрезеровщиков.

Составы с номером 14 будут курсировать по 25-му маршруту.

А трамваи № 16 пустят от станции Шарташ через Уральскую, Космонавтов, Старых Большевиков до станции Фрезеровщиков.