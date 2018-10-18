2018-10-18T10:41:52+03:00
Общество

Главы районов Екатеринбурга будут лично отвечать за вывоз снега этой зимой

Лев Истомин
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Сейчас дорожные службы не справляются с объемом выпавшего снегаСейчас дорожные службы не справляются с объемом выпавшего снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с главами районов города и обсудил с ними уборку улиц в зимний период. На этой из бюджета уральской столицы чиновники выделят дополнительные средства.

В ближайшие месяцы во все дорожно-эксплуатационные управления закупят десятки единиц новой уборочной техники, которая будет чистить проезжую часть и тротуары. При этом главы районов сами будут решать, какие функции будет выполнять каждая из спецмашин, но и ответственность у них возрастет – за уборку они будут отвечать лично.

Также для чистки улиц планируется купить высоконапорные мойки, которые будут чистить тротуары, ограждения, остановки, а также фасады и поверхности, заклеенные рекламой, сообщает пресс-служба мэрии.

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