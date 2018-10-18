После трагедии в Керчи в школах Екатеринбурга проверят тревожные кнопки и эвакуационные выходы

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-18T10:20:33+03:00

С 22 по 31 октября в образовательных учреждениях пройдет «неделя безопасности»

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Накануне всю страну всколыхнула трагедия, произошедшая в крымском городе Керчь. Около полудня в здании местного политехникума раздался взрыв, за которым последовала череда выстрелов. Погибли 15 студентов и 5 преподавателей.

После этого ужаса власти Екатеринбурга решили провести во всех школах города «неделю безопасности».

- Мы проведем дополнительные учебные тренировки для детей, совещания с вневедомственной охраной, проверим все тревожные кнопки и эвакуационные выходы, - рассказали в Департаменте образования Администрации города.

Школьников научат вести себя на учебе, улице, дорогах, водных объектах и в быту как в мирное время, так и в случае ЧП. Уделят внимание и родителям, которым напомнят о контроле и методах воспитания детей.

Более жесткий контроль за порядком в школах Екатеринурга ввели еще зимой, после серии нападений в разных регионах страны. Во многих образовательных учреждениях города тогда появились турникеты, видеонаблюдение и усиленная охрана.