После трагедии в Керчи в школах Екатеринбурга проверят тревожные кнопки и эвакуационные выходы
Накануне всю страну всколыхнула трагедия, произошедшая в крымском городе Керчь. Около полудня в здании местного политехникума раздался взрыв, за которым последовала череда выстрелов. Погибли 15 студентов и 5 преподавателей.
После этого ужаса власти Екатеринбурга решили провести во всех школах города «неделю безопасности».
- Мы проведем дополнительные учебные тренировки для детей, совещания с вневедомственной охраной, проверим все тревожные кнопки и эвакуационные выходы, - рассказали в Департаменте образования Администрации города.
Школьников научат вести себя на учебе, улице, дорогах, водных объектах и в быту как в мирное время, так и в случае ЧП. Уделят внимание и родителям, которым напомнят о контроле и методах воспитания детей.
Более жесткий контроль за порядком в школах Екатеринурга ввели еще зимой, после серии нападений в разных регионах страны. Во многих образовательных учреждениях города тогда появились турникеты, видеонаблюдение и усиленная охрана.