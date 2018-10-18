2018-10-18T09:34:46+03:00
Общество

Из-за трагедии в Керчи рэпер T-fest перенес концерт в Екатеринбурге

Выступление было намечено на 19 октября
Олег Галимов
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После трагедии в Керчи рэпер T-fest перенес концерт в Екатеринбурге, который был намечен на 19 октября в Teleclub. Об этом сообщило творческое объединение Gazgolder.

- Мы выражаем соболезнования родным и близким пострадавших и жертв жуткой трагедии в Керчи. Концерт T-fest в Екатеринбурге переносится с 19 октября на 4 ноября. Концерт в Тюмени переносится с 20 октября на 3 ноября (клуб Байконур), - говорится в сообщении.

Тем временем число погибших в результате массового убийства в политехническом колледже Керчи выросло до 20 человек. Среди них 15 студентов и пятеро преподавателей.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в больницах остаются 44 пострадавших после стрельбы в колледже, семеро из них - в крайне тяжелом состоянии.

Предполагаемым виновником расправы является 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой в библиотеке колледжа.

Изначально силовые структуры характеризовали происшествие как теракт, но позже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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