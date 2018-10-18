2018-10-18T09:28:55+03:00
Общество

Телеканал Discovery выпустил передачу о снесенной в Екатеринбурге телебашне

Съемки программы длились несколько месяцев
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Башню взорвали 24 мартаБашню взорвали 24 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Снесенная в Екатеринбурге телебашня стала героем программы на телеканале Discovery Science. История о самом известном недострое уральской столицы вошла в цикл передач «Тайны покинутых».

Съемки начались в начале года и длились порядка трех месяцкв - ровно до того момента, как вышку взорвали. Авторы программы именуют недострой «символом советского престижа» и «башней смерти» и предлагают посмотреть, как она рушится.

Продолжительность фильма составляет чуть больше 40 минут, но увидеть его на канале могут только подписчики. Остальным придется довольствоваться коротеньким анонсом, размещенным в соцсетях.

Телебашню высотой 361 метр в Свердловске начали строить в 1983 году. Ее сигнал должен был покрывать всю область, но в 1991 году, когда башня достигла 220 метров, строительство заморозили из-за нехватки денег.

Фильм про Телебащню в Екатеринбурге.Видео: ScienceChannel

Спустя 30 с лишним лет власти решили снести нефункциональную башню. Заказчиком выступила УГМК, которая на месте недостроя запланировала возвести новую ледовую арену. 24 марта телевышку взорвали.

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