Телеканал Discovery выпустил передачу о снесенной в Екатеринбурге телебашне

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-18T09:28:55+03:00

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Снесенная в Екатеринбурге телебашня стала героем программы на телеканале Discovery Science. История о самом известном недострое уральской столицы вошла в цикл передач «Тайны покинутых».

Съемки начались в начале года и длились порядка трех месяцкв - ровно до того момента, как вышку взорвали. Авторы программы именуют недострой «символом советского престижа» и «башней смерти» и предлагают посмотреть, как она рушится.

Продолжительность фильма составляет чуть больше 40 минут, но увидеть его на канале могут только подписчики. Остальным придется довольствоваться коротеньким анонсом, размещенным в соцсетях.

Телебашню высотой 361 метр в Свердловске начали строить в 1983 году. Ее сигнал должен был покрывать всю область, но в 1991 году, когда башня достигла 220 метров, строительство заморозили из-за нехватки денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/673834" frameborder="0"></iframe> Фильм про Телебащню в Екатеринбурге.Видео: ScienceChannel

Спустя 30 с лишним лет власти решили снести нефункциональную башню. Заказчиком выступила УГМК, которая на месте недостроя запланировала возвести новую ледовую арену. 24 марта телевышку взорвали.