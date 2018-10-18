Телеканал Discovery выпустил передачу о снесенной в Екатеринбурге телебашне
Снесенная в Екатеринбурге телебашня стала героем программы на телеканале Discovery Science. История о самом известном недострое уральской столицы вошла в цикл передач «Тайны покинутых».
Съемки начались в начале года и длились порядка трех месяцкв - ровно до того момента, как вышку взорвали. Авторы программы именуют недострой «символом советского престижа» и «башней смерти» и предлагают посмотреть, как она рушится.
Продолжительность фильма составляет чуть больше 40 минут, но увидеть его на канале могут только подписчики. Остальным придется довольствоваться коротеньким анонсом, размещенным в соцсетях.
Телебашню высотой 361 метр в Свердловске начали строить в 1983 году. Ее сигнал должен был покрывать всю область, но в 1991 году, когда башня достигла 220 метров, строительство заморозили из-за нехватки денег.
Фильм про Телебащню в Екатеринбурге.Видео: ScienceChannel
Спустя 30 с лишним лет власти решили снести нефункциональную башню. Заказчиком выступила УГМК, которая на месте недостроя запланировала возвести новую ледовую арену. 24 марта телевышку взорвали.