2018-10-18T08:04:50+03:00
Происшествия

На Урале трио безработных под предлогом тест-драйва угнали Dodge Magnum

Злоумышленники настолько убедили владельца машины в покупке, что хозяин сразу передал им все документы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге под суд пойдут трое безработных приятелей, угнавшие чужую иномарку.

Мужчины нашли объявление о продаже хэтчбека Dodge Magnum, за который владелец просил 400 тысяч рублей. Под предлогом тест-драйва сообщники сели в машину, после чего дали по газам и уехали.

Подельники настолько убедили владельца машины в 100-процентной покупке, что тот заранее передал им все документы.

- Кроме того один из обвиняемых вымогал у другого потерпевшего 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Он угрожал мужчине расправиться с ним и членами его семьи. Чтобы обеспечить себе гарантию получения денег, злоумышленник угнал у жертвы Chevrolet Cruze стоимостью 370 тысяч рублей.

По версии следствия, состав ОПГ был шире, но некоторым подельникам удалось скрыться. Материалы по ним выделены в отдельное производство.

Обе машины уже возвращены владельцам, а угонщикам грозит от 7 до 12 лет колонии.

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