На Урале трио безработных под предлогом тест-драйва угнали Dodge Magnum
В Екатеринбурге под суд пойдут трое безработных приятелей, угнавшие чужую иномарку.
Мужчины нашли объявление о продаже хэтчбека Dodge Magnum, за который владелец просил 400 тысяч рублей. Под предлогом тест-драйва сообщники сели в машину, после чего дали по газам и уехали.
Подельники настолько убедили владельца машины в 100-процентной покупке, что тот заранее передал им все документы.
- Кроме того один из обвиняемых вымогал у другого потерпевшего 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Он угрожал мужчине расправиться с ним и членами его семьи. Чтобы обеспечить себе гарантию получения денег, злоумышленник угнал у жертвы Chevrolet Cruze стоимостью 370 тысяч рублей.
По версии следствия, состав ОПГ был шире, но некоторым подельникам удалось скрыться. Материалы по ним выделены в отдельное производство.
Обе машины уже возвращены владельцам, а угонщикам грозит от 7 до 12 лет колонии.