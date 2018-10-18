2018-10-18T07:36:16+03:00
Общество

В Свердловской области к 2020 году исчезнут очереди в ясли

Для этого в регионе нужно построить более десятка новых садиков
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В детсадах региона планируют создать еще 17 тысяч месВ детсадах региона планируют создать еще 17 тысяч месФото: Алексей БУЛАТОВ
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К 2020 году в Свердловской области должны исчезнуть очереди в ясли. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев региональному кабмину. Сегодня доступность дошкольного образования для детей до трех лет на Среднем Урале составляет только 74%.

- Большой резерв в решении поставленной задачи вижу в поддержке негосударственных детских садов, частной инициативы в этой сфере. Опираясь на опыт других регионов, необходимо проработать альтернативные варианты по вводу новых мест, в том числе, механизмы господдержки субъектов малого предпринимательства, реализующих программы дошкольного образования, - сказал глава региона.

По словам вице-губернатора Павла Крекова, чтобы решить проблему с местами в яслях, нужно создать в детсадах еще 17 тысяч мест. Из них 2 тысячи планируется ввести до конца года. Кроме того, заключено первое соглашение о федеральном трансферте в 175 миллионов рублей на строительство в 2019 году детских садов на 270 мест в Березовском и на 135 - в Красноуральске.

В министерство просвещения РФ направлены предложения о возведение еще 11 дошкольных учреждений.

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