2018-10-18T07:19:04+03:00
Спорт

Баскетболистки УГМК открыли клубный сезон победой в Суперкубке Европы

Ранее команда выигрывала этот трофей в 2013 и 2016 годах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: клуб УГМКФото: клуб УГМК
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Баскетболистки УГМК стали победителями Суперкубка Европы. В борьбе за трофей действующий чемпион Евролиги не оставил камня на камне от чемпиона Кубка Европы - турецкого «Галатасарая».

Уже в начале встречи хозяйки повели с пятикратным преимуществом в счете, но к большому перерыву гости смогли сократить отставание до 38:30.

Фото: клуб УГМК

Фото: клуб УГМК

Во второй половине УГМК практически полностью заблокировал атаки соперника и выиграл уже с преимуществом в 31 очко - 41:10. Матч закончился при счете - 79:40.

- Соперники не спят, они тоже понимают, что у нас есть свои слабые стороны, - рассказала капитан команды УГМК Евгения Белякова. - Но мы играем в тот командный баскетбол, который тренер хочет видеть от нас, плюс-минус. Мы чувствуем друг друга с закрытыми глазами, видим, страхуем - хотим показать баскетбол другого класса, какого еще не было, это наша максимальная цель.

Фото: клуб УГМК

Фото: клуб УГМК

УГМК побил все рекорды Суперкубка Европы, заполучив трофей в третий раз (2013, 2016 и 2018 г.г.) и установив исторический рекорд, обыграв соперника на 39 очков.

Ближайшую встречу УГМК проведет 20 октября в рамках российской Премьер-лиги в Бердске, где сыграет с новосибирским «Динамо».

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