В Городском пруду Екатеринбурга подняли уровень воды

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-17T17:52:07+03:00

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В Екатеринбурге в среду подняли уровень воды на Городском пруду. В июле этого года часть воды слили, а подачу новой ограничили из-за реконструкции Макаровского моста. Теперь уровень подняли до обычных показателей.

В администрации Екатеринбурга уточнили, что работы ведутся по графику, и уровень воды нужно было в любом случае поднять до холодов.

Отметим, что сейчас реконструкция Макаровского моста в городе продолжается. Работы в рамках первого этапа реконструкции планируется окончить в 2019 году, после чего начнется проектирование второго этапа: специалисты снесут ту часть объекта, по которой сейчас движется транспорт, и возведение новой части моста. На третьем этапе обе части моста будут соединены.