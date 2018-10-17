2018-10-17T16:32:03+03:00
Общество

На Урале росгвардейцы лишились работы из-за тяги к роскоши

Стоимость их покупок была в несколько раз больше официальных доходов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области прошла массовая проверка сотрудников Росгвардии, в ходе которой прокуратура выявила массовые нарушения закона «О противодействии коррупции».

Так, начальник отдела организационно-аналитической работы УВО по Екатеринбургу и ее супруг с 2014 по 2017 годы купили имущество на 3,7 миллиона рублей. Это при том, что общий доход семьи составил только 2,9 миллиона. Кроме того, доход мужчины в документах был значительно ниже реальной суммы.

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Качканарскому, Нижнетуринскому, Новолялинскому, Верхотурскому районам и Лесному не отчитался по деньгам от продажи автомобиля. Также мужчина «забыл» о нескольких миллионах, которые заработала его жена-предприниматель.

Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы по Екатеринбургу и Сысерти тем временем попался на том, что не сообщил о наличии квартиры в Курганской области.

- В ряде территориальных отделов вневедомственной охраны супруги руководителей работали в их подчинении и по их решению получали премии, - рассказали в пресс-службе обласной прокуратуры. - По результатам проверки прокуратура в адрес руководителя Управления Росгвардии по Свердловской области внесла представление с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

В результате два сотрудника были уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». Еще 29 привлечены к дисциплинарной ответственности.

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