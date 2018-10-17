На Урале забраковали три тысячи пачек сигарет

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-17T17:12:24+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области проверили магазины, а также различные промышленные предприятия на соблюдение закона в области охраны здоровья от воздействия табачного дыма и употребления табака.

С начала года сотрудники ведомства проинспектировали 39,5 тысяч пачек сигарет и папирос. Из них 3088 или 7,5% были признаны браком. Основные причины - нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов.

- Всего специалисты выявили 571 нарушение. Это отсутствие знака о запрете курения на определенных объектах, продажа табачных изделий на расстоянии менее ста метров от образовательного учреждения, курение на рабочих местах, демонстративная продажа с выкладкой на прилавок, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По результатам проверок составлено 468 протоколов об административном правонарушении, вынесено 397 постановлений о привлечении виновных лиц к ответственности в виде штрафов на 7,2 миллиона рублей.