2018-10-17T15:07:27+03:00
Экономика

В Успенском соборе прошел праздник волонтеров ВИЗ-Стали

Металлурги помогли в восстановлении храма
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиФото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стали участниками праздника заводских волонтеров. Металлурги помогли в восстановлении Успенского собора, который был построен в 1838 году на средства владельца Верх-Исетского завода Алексея Яковлева. После разрушения в советский период старинный заводской храм на ВИЗе, здание которого в 2009 году было передано Екатеринбургской епархии, вновь начал оживать. Большую помощь в его восстановлении оказывают добровольцы, в том числе работники ВИЗ-Стали.

На праздник волонтеров многие заводчане пришли семьями. После беседы с настоятелем собора протоиереем Евгением Попиченко и экскурсии по храму металлурги помогли в ремонте чайной, подписали купленные прихожанами именные кирпичи, предназначенные для восстановления храма. Родители с детьми поучаствовали в изготовлении православных сувениров, потрудились в трапезной. Завершением праздника стало чаепитие с пирогами.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

- Успенский собор был важной частью жизни многих поколений работников Верх-Исетского завода, традиции которого продолжает ВИЗ-Сталь. Наши работники не могут остаться в стороне от благого дела – восстановления храма. Праздник заводских волонтеров дал возможность заводчанам, которые чтят многовековую визовскую историю, внести посильную лепту в возрождение храма. Отрадно, что в их числе было много молодых работников, – отметила и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

Фоторепортаж с праздника заводского волонтера можно посмотреть по ссылке

Видеосюжет доступен по ссылке

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