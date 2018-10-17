«Все идет по плану»: идеолог мэрии Екатеринбурга ушел из команды Высокинского

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-17T15:02:05+03:00

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Один из старожилов команды мэрии Екатеринбурга - заместитель главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин 16 октября уволился с работы. В среду, 17 августа, информацию о чиновнике убрали с официального портала города.

Слухи о том, что чиновник уходит из мэрии появились еще на прошлой неделе. Его «уволили» вместе с двумя другими заместителями – Вадимом Дударенко и Евгением Архиповым, однако документы об увольнении официально не публиковались.

В понедельник, 15 октября, Сергей Тушин встретился с редакторами местных СМИ в качестве действующего чиновника. Официально свой уход тогда заместитель мэра не подтвердил, однако вскользь затронул вопрос о том, чем будет заниматься после увольнения, назвав себя «уходящим чиновником».

- Как сказал классик русского рока «все идет по плану», - заявил Тушин, назвав себя «уходящим со своей должности чиновником».

Тушин считался одним из самых опытных специалистов "серого дома"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос о том, чем он займется дальше, Тушин не стал делиться планами, уточнив лишь, период перед новым трудоустройством не затянется. «Это не будет долгой паузой», - добавил Тушин.

Отметим, что еще пять лет назад идеолог мэрии Екатеринбурга заявил, что проработает на муниципальной службе не больше пяти лет. Как мы видим, эти планы сбылись.

Сергею Тушину 50 лет. Он родился в Свердловске. В молодые годы трудился слесарем на Свердловском заводе электроавтоматики. В первой половине 1990-х годов он окончил исторический и философский факультеты УрГУ, одновременно трудился в школе учителем истории и обществознания.

В мэрию Тушин пришел в 1995 году. Здесь он работал на разных должностях. Его называют одним из авторов Стратегического плана развития Екатеринбурга на период до 2015 и до 2020 год. Работал над текстом Устава Екатеринбурга.