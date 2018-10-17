Свежий хлеб, глинтвейн и пончо: в центре Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-17T14:55:39+03:00

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В уральской столице в предстоящие выходные пройдет ставшая уже традиционной ярмарка выходного дня. На два дня Площадь 1905 года превратится в огромный рынок, где свою продукцию представят как крупные сельскохозяйственные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели со всего региона.

Жители и гости Екатеринбурга смогут купить рыбу и морепродукты, мясные деликатесы, молочные продукты, овощи, фрукты, сладости и мед. Каждый сможет также отведать свежий пекарский хлеб, вкуснейшие блинчики и пироги, булочки и коврижки, ватрушки и шаньги, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей и запить их ароматным чаем, крепким кофе или глинтвейном.

- Зима не за горами и на ярмарке в большом количестве будут представлены теплые и красивые жилетки и туники, кофточки и пончо, варежки и носки, - добавили в пресс-службе мэрии. - На площади можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты, керамики, дерева и стекла, красивейшие платки и шарфы, плетёные изделия, гобелены и картины и кукол.