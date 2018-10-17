2018-10-17T13:45:10+03:00
Общество

Для уральских школьников иностранный язык станет обязательным на ЕГЭ

Нововведение запланировано на 2022 год
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Еще одной "обязаловкой" может стать и история, но этот вопрос пока еще обсуждаетсяЕще одной "обязаловкой" может стать и история, но этот вопрос пока еще обсуждаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рособрнадзор провел совещание региональных министров образования, на котором обсуждалась подготовка к ЕГЭ-2019.

В ходе встречи глава Рособрнадзора ответил на вопросы, которые в течение двух недель присылали родители школьников со всей страны. Сергею Кравцов напомнил что всероссийские проверочные работы для учащихся 4-5-6-х и 11-х классов пройдут весной, а в октябре состоится национальное исследование качества образования по биологии и химии в 10-х классах.

Также чиновник сообщил, что с 2022 года иностранный язык должен стать обязательным предметом на ЕГЭ для 11-классников. Кроме того, Кравцов не исключил, что в дальнейшем могут измениться сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ.

- Это может стать возможным в связи с широким распространением технологии печати экзаменационных материалов непосредственно в аудитории проведения ЕГЭ, что позволит сократить время на подготовку к проведению экзаменов. В этом учебном году срок подачи заявлений останется прежним - до 1 февраля 2019 года, - отметил глава Рособрназора.

В этом учебном году будет продолжена и доработка по собеседованию по русскому языку. Уже с 2019 предмет должен стать допуском к итоговой аттестации для девятиклассников.

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