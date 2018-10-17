Миллион квадратных метров: в Березовском обнаружили огромную мусорную свалку

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-17T12:54:40+03:00

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В Березовский опять нагрянули следователи. Но на этот раз закон нарушен не в отношении людей, а окружающей среды. Прямо в черте города обнаружена гигантская свалка площадью в миллион квадратных метров.

- Установлено, что с ноября 2015 года на земельном участке неустановленные лица размещали и хранили отходы IV класса опасности, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Виновникам свалки грозит до двух лет колонии.

К отходам IV класса относятся сульфаты, хлориды, алюминий, метан, аммиак, этанол и т.д. На практике это обычно стройматериалы: кирпич, остатки щебня и арматуры, шпаклевка, куски рубероида, а также уличный и дорожный мусор вроде обломков мебели, упаковки, остатков пищи, осколков стекла и опилок.

Такие отходы являются малоопасными - экологическая система может после них восстановиться. Правда, произойдет это в среднем только за три года.