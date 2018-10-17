2018-10-17T12:54:40+03:00
Общество

Миллион квадратных метров: в Березовском обнаружили огромную мусорную свалку

Кучи отходов складировались прямо в черте города
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Виновникам грозит до двух лет колонииВиновникам грозит до двух лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Березовский опять нагрянули следователи. Но на этот раз закон нарушен не в отношении людей, а окружающей среды. Прямо в черте города обнаружена гигантская свалка площадью в миллион квадратных метров.

- Установлено, что с ноября 2015 года на земельном участке неустановленные лица размещали и хранили отходы IV класса опасности, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Виновникам свалки грозит до двух лет колонии.

К отходам IV класса относятся сульфаты, хлориды, алюминий, метан, аммиак, этанол и т.д. На практике это обычно стройматериалы: кирпич, остатки щебня и арматуры, шпаклевка, куски рубероида, а также уличный и дорожный мусор вроде обломков мебели, упаковки, остатков пищи, осколков стекла и опилок.

Такие отходы являются малоопасными - экологическая система может после них восстановиться. Правда, произойдет это в среднем только за три года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Успенском соборе прошел праздник волонтеров ВИЗ-Стали
«Все идет по плану»: идеолог мэрии Екатеринбурга ушел из команды Высокинского
Свежий хлеб, глинтвейн и пончо: в центре Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня
Для уральских школьников иностранный язык станет обязательным на ЕГЭ
Житель Нижнего Тагила заявил об угоне внедорожника, который он сам разбил в ДТП
В Арамили грузовой поезд насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку
Компания «Azur air» оштрафована за то, что не накормила пассажиров рейса Екатеринбург-Анталья
За каждую тысячу по месяцу тюрьмы: на Урале осужден мошенник, обворовывавший пенсионеров
Губернатор Евгений Куйвашев увеличил жалованье свердловским чиновникам
Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику для ЧМ-2018 спустя три месяца после мундиаля
В гараже Камышлова сгорели три «ВАЗа» и «ГАЗель»
«Автомобилист» прервал победную серию, проиграв казахстанскому «Барысу»
Власти Екатеринбурга на две недели продлили срок ремонта участка улицы Мамина-Сибиряка, закрытый летом
В Верхней Салде студента приговорили к 14 годам колонии за то что он купил наркотик и решил перепродать его однокашникам
На Уралмаше ограбили пункт микрозаймов
На Урал стали в два раза больше привозить фруктов из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей