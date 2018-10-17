Житель Нижнего Тагила заявил об угоне внедорожника, который он сам разбил в ДТП

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-17T12:27:04+03:00

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Житель Нижнего Тагила написал заявление об угоне своей машины, после которого на него завели уголовное дело. Мужчину обвиняют в ложном доносе.

46-летний местный житель рассказал полицейским, что его внедорожник стоимостью 300 тысяч рублей украли с придомовой стоянки на улице Гастелло. Однако, когда сыщики начали проверку, выяснилась масса неожиданных подробностей.

- В ту же ночь на улице Индустриальная произошло ДТП - «угнанная» иномарка врезалась в стоящую фуру. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Группой розыска отдела ГИБДД владелец внедорожника был установлен и вызван для беседы, - рассказали в пресс-группе МУ МВД РФ «Нижнетагильское». - Мужчина сознался, что был пьян, когда катался по ночному городу. Пришедшей утром с работы жене злоумышленник сказал, что их автомобиль угнали.

За заведомо ложный донос мужчине грозит до двух лет колонии. До суда автомобилист будет находиться под подпиской о невыезде.