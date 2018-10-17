В Арамили грузовой поезд насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-17T11:53:45+03:00

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На Свердловской железной дороге погибла 79-летняя пенсионерка. Трагедия произошла на первом пути станции Арамиль.

Пожилая женщина переходила пути в неположенном месте да еще и перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Грузовой поезд сбил персионерку насмерть.

- В настоящее время по факту происшествия следователями СК России выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагических происшествий, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. - По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.