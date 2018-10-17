Компания «Azur air» оштрафована за то, что не накормила пассажиров рейса Екатеринбург-Анталья

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-17T11:38:14+03:00

Перевозчик задержал вылет и не позаботился о еде для 238 человек

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания «Azur air» оштрафована за нарушение правил при вылете из аэропорта «Кольцово». Инцидент произошел еще в августе, тогда перевозчик отложил рейс из Екатеринбурга в Анталью на пять часов.

В результате 238 человек были вынуждены все это время провести в зале ожидания. Но транспортную прокуратуру заинтересовал не поздний вылет, а голодающие пассажиры.

По закону «О защите прав потребителей», Воздушному Кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам авиаперевозчик при длительной задержке рейса обязан обеспечить пассажиров в аэропорту отправления горячим питанием.

- В связи с этим заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении ООО «Azur air» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе ведомства. - По итогам рассмотрения авиакомпания оштрафована на 20 тысяч рублей.