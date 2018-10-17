2018-10-17T11:26:26+03:00
Происшествия

За каждую тысячу по месяцу тюрьмы: на Урале осужден мошенник, обворовывавший пенсионеров

Мужчина использовал схему так называемого «найденного кошелька»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За 40 украденных тысяч мужчина проведет в колонии три годаЗа 40 украденных тысяч мужчина проведет в колонии три годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге осужден мошенник, похищавший деньги у пенсионеров. Для этого мужчина использовал схему так называемого «найденного кошелька».

47-летний ранее судимый житель Тюмени Леонид Фонарев вместе с неустановленным подельником выискивал в банках одиноких пенсионеров, которые снимали наличные. В укромном месте сообщник сообщал жертве, что нашел на улице пачку банкнот и предлагал их поделить.

Неожиданно появлялся Фонарев, который, изображая владельца потерянных денег, кричал и требовал вернуть купюры. Пользуясь психологическим давлением и замешательством пенсионеров, мошенник требовал, чтобы пострадавшие показали свою сумку и имеющиеся деньги.

- Пожилые люди передавали в руки злоумышленника деньги, которые он пересчитывал и возвращал обратно. Однако в момент «проверки» преступник незаметно забирал половину купюр. Пока потерпевший не опомнился, парочка скрывалась с места преступления, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Иногда Фонарев действовал один. Мужчина заворачивал в полиэтилен пачку мелких купюр, снаружи которой клалась 100 долларовая либо пятитысячная. Выбрав жертву, мужчина нарошно ронял перед ней деньги. На эту «удочку» попались девушка и пожилая женщина.

Заметив, что они забрали «приманку» и пошли в обратную сторону, Фонарев спросил, не находили ли они деньги, которые он выронил. Женщины лишь покачали головой. Тогда мужчина попросил показать ему сумки.

- У девушки при себе почти не было денег, а вот женщина достала пачку своих денег и дала ему в руки. Он сделал вид, что ищет свои 100 долларов. В это время он незаметно достал из пачки 21000 рублей и убрал к себе в карман. После этого он заставил девушку вернуть и саму «приманку», которую она завернула в газету и держала в руке, - добавили в УМВД.

Общая сумма похищенного составила более 40 тысяч рублей. Суд приговорил Леонида Фонарева к трем годам колонии-поселения.

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